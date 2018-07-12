В законодательстве нет разъяснений о том, как поступать в случае, если какой-либо из разделов личной карточки полностью заполнят (постановление Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1). На практике работодатели поступают следующим образом.

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После того как полностью заполните раздел «Отпуск», внесите дополнение в личную карточку сотрудника. Для этого на чистом листе бумаги нужного формата сделайте запись «Дополнение к личной карточке работника» (форма № Т-2), укажите дату заполнения и внесите данные сотрудника: Ф.И.О., дату рождения, а также реквизиты трудового договора. Затем поставьте номер и заголовок нужного раздела, например, «VIII. ОТПУСК», и перенесите его табличную часть. Такие дополнительные листы можете оформить к любому разделу карточки, который закончился.

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