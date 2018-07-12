Нет, не нужно. Фамилия сотрудника не является условием трудового договора, она относится к сведениям о работнике (ст. 57 ТК РФ). Поэтому не нужно заключать дополнительное соглашение в связи с изменением фамилии.

В данной ситуации в личной карточке сотрудницы измените фамилию на основании свидетельства о заключении брака. Изменения, которые вносят, заверяют подписью работника кадровой службы (постановление Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1).

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