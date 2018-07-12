1712 июля 2018

В каком случае имущество можно учитывать как объекты однократного применения на счете 105 00?

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отвечает:

Бывают случаи, когда учреждение закупает уникальное (высокотехнологичное) оборудование и ставит его на баланс, а через некоторое время понимает, что вводить его в эксплуатацию не будет. Либо нет соответствующего помещения, либо не хватает средств на оплату услуг по установке.

 Единственное, что можно сделать с этим имуществом, чтобы найти ему должное применение в будущем, — передать другим для использования. Такое имущество признается объектом однократного применения. Оно должно учитываться в составе материальных запасов. Если учреждение поставило имущество на учет в качестве основного средства, его необходимо реклассифицировать. При этом валюта баланса после реклассификации не изменится (п. 13 стандарта «Основные средства» (приказ Минфина от 31.12.2016 № 257н)).

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