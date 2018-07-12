2912 июля 2018

Бухгалтеры сдавали первую отчетность только о кассовом исполнении. К чему готовиться в будущем?

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отвечает:

Отчеты по методу начисления бухгалтеры начнут сдавать с отчетности за полугодие. Такой порядок обусловлен изменениями, внесенными в Инструкцию № 33н.

Федеральные учреждения в полугодовую отчетность будут сдавать отчет об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). Это связано с тем, что у многих учреждений изменилась балансовая стоимость основных средств. Отчет позволит определить сумму изменений и спрогнозировать объем ассигнований по налогу на имущество на следующий год. В субъектах РФ решение о том, нужен или нет данный отчет, примет финорган региона.

Также бухгалтерам следует учитывать изменения в порядке заполнения сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769). Например, весь объем субсидии по соглашению с учредителем надо поставить в доходы будущих периодов. А входящий объем денежных обязательств по подстатье 224 КОСГУ обязательно выверять с разделом 3 отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738) за 2017 год.

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