Что изменилось в Инструкции № 157н?

Инструкцию адаптировали под Указания № 65н и федеральные стандарты, которые действуют с этого года. Дополнили порядок организации бухучета. Уточнили перечень документов, обязательных при формировании учетной политики (п. 6, 14 Инструкции № 157н).

Важная статья:

Когда перейдем на новые стандарты бухучета

Большой блок поправок внесли в счета учета основных средств. В частности, изменился состав групп счетов основных средств и амортизации. В отдельную группу выделили биологические ресурсы (счет 101 07). В нее входят многолетние насаждения, служебные собаки и иные объекты животного и растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию. Исключили понятие лизинга и счета по учету предметов лизинга. Вместо них ввели счета концессии. План счетов дополнили арендными счетами: 111 40 «Права пользования нефинансовыми активами», 104 40 «Амортизация прав пользования активами» с детализацией по видам имущества. На них нужно учитывать объекты операционной аренды. Также добавлен счет 114 40 «Обесценение прав пользования активами». Счета расчетов привели в соответствие с приказом Минфина от 27.12.2017 № 255н. Счета финрезультата 401 10 и 401 20 детализировали по периодам.