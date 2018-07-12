Да. Добавили новый счет 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья».

Для того чтобы использовать этот счет, надо установить его в учетной политике. Из-за изменения стоимостных характеристик основных средств, учитываемых за балансом, скорректировано наименование счета 21 — «Основные средства в эксплуатации». Также переименованы счета 02 и 19: счет 02 теперь называется «Материальные ценности на хранении», счет 19 — «Невыясненные поступления прошлых лет».