1012 июля 2018

Минфин внес изменения в Инструкцию № 157н. Коснулись ли изменения забалансовых счетов?

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отвечает:

Да. Добавили новый счет 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья».

Для того чтобы использовать этот счет, надо установить его в учетной политике. Из-за изменения стоимостных характеристик основных средств, учитываемых за балансом, скорректировано наименование счета 21 — «Основные средства в эксплуатации». Также переименованы счета 02 и 19: счет 02 теперь называется «Материальные ценности на хранении», счет 19 — «Невыясненные поступления прошлых лет».

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