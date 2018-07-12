Да. По стандарту «Концептуальные основы» (приказ Минфина от 31.12.2016 № 256н) на балансе нужно отражать только активы. Такой же порядок прописан в пункте 22 Инструкции № 157н. А в пункте 35 предусмотрено, что объекты, которые не приносят и в будущем не будут приносить экономические выгоды, надо учитывать на забалансовых счетах. Например, при прекращении использования в целях, для которых они были приобретены, или при утрате потребительских свойств, при износе. Информацию о таких объектах раскрывают в пояснительной записке к отчетности.

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Как подтвердить и отразить в учете курортный сбор

Стало ясно, как отражать землю, если нет данных о кадастровой стоимости. Ее следует принимать к учету по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка, граничащего с объектом учета. Если такую стоимость определить невозможно, то в условной оценке: 1 кв. м — 1 руб.