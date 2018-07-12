Большинство судов считают, что работодатель нарушает процедуру привлечения работников к дисциплинарной ответственности, если составляет акт об отказе дать объяснения до истечения двух рабочих дней.

До применения к работнику взыскания работодатель должен затребовать у него объяснения (ч. 1 ст. 193 ТК). Если не учесть, по какой причине работник не вышел на работу или не выполнил свои обязанности, можно уволить невиновного.

Встречаются ситуации, когда работники сами отказываются писать объяснительные. Чтобы не задерживать их на работе, компания в тот же день составляет акт об отказе предоставить объяснения и приказ об увольнении.

Большинство подобных дел компании проигрывают. Суды указывают, что закон гарантирует работникам двухдневный срок для объяснения причин проступка. Если работодатель не выдерживает данный срок, он нарушает права работника и процедуру привлечения к ответственности.

Но есть суды, которые считают, что акт и приказ можно составить в тот же день, когда работник отказался давать объяснения. Главное, что работодатель их запросил.