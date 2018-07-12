Работника можно уволить за прогул, если предварительно запросить у него объяснения. Кроме того, нужно погасить задолженность по зарплате и выплатить компенсацию за все дни задержки.

Работник вправе приостановить работу, когда работодатель задерживает ему зарплату. При этом должно быть выполнено одновременно два условия:

работодатель задержал зарплату больше чем на 15 дней;

работник письменно уведомил работодателя о приостановке работы (ч. 2 ст. 142 ТК).

Первый день задержки исчисляется со дня, следующего за днем выплаты зарплаты. Такие дни должны быть указаны в ПВТР, трудовом или коллективном договоре (ч. 6 ст. 136 ТК).

Например, работник должен был получить зарплату 31 марта. Задержка начнется с 1 апреля. Если до конца 16 апреля работодатель не погасит долг, можно писать заявление и с 17 апреля не выходить на работу.

Если сделать это раньше, у работодателя есть все основания применить взыскание вплоть до увольнения (определение Приморского краевого суда от 15.03.2016 по делу № 33–2299/2016, апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 08.06.2017 по делу № 33–4431/2017).

Кроме срока задержки значение имеет форма уведомления о приостановке работы. Она должна быть письменной. Если работник сообщит об этом устно и покинет рабочее место, это прогул (определение Смоленского областного суда от 03.02.2015 по делу № 33–539/2015).

Увольнение не снимает с работодателя обязанность выплатить зарплату и компенсацию за ее задержку (ст. 236 ТК).