Систему премирования работодатель устанавливает в локальных нормативных актах. Там же он перечисляет критерии начисления премии. Если работник не отвечает им, выплату он не получит. Иначе действия работодателя будут неправомерными.

Премия — один из способов поощрить работников. Это право работодателя (ст. 191 ТК). Он может премировать работников разово на основании приказа или поощрять регулярно. Условия регулярного премирования компании прописывают в локальных актах. Например, в положении об оплате труда.

Если компания закрепила порядок и условия премирования в локальном акте, она обязана их выполнять.

Решение о лишении работников премии нужно обосновать. Если компания примет его в обход локального акта, ее могут обвинить в дискриминации.

В одном из дел компания предусмотрела в локальном акте премию к профессиональному празднику работникам, которые участвуют в производственном процессе. Не получали премию только совместители, работники на испытательном сроке и исполнители по гражданским договорам.

Работница, которая находилась в отпуске по беременности и родам, премию не получила и обратилась в суд. Работодатель утверждал, что во время отпуска она не участвует в производственном процессе, поэтому не имеет права на премию.

Суд удовлетворил ее требования. Работница не относилась к категориям, которые исключались из премирования.

Работодатель не определил критерии участия в производственном процессе. Право на премию возникло (определение ВС Удмуртской Республики от 29.06.2016 по делу № 33–2777/2016).