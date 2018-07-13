2913 июля 2018

Нам необходимо переименовать должность «начальник отдела по снабжению» на «директор снабжения» без изменения должностных обязанностей. В трудовую книжку мы внесли соответствующую запись, но как это отразить в карточке формы № Т-2?

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отвечает:

Если компания применяет унифицированную форму № Т-2, то в ней нет раздела «Переименование должностей».

Подобную информацию внесите в раздел III, где отражают сведения о приеме и дальнейших передвижениях сотрудника. Если компания использует свою форму личной карточки, то внести сведения можно в аналогичный раздел либо предусмотреть для переименования особый блок. Укажите следующие сведения в карточке:

  •  дату, с которой должность переименована;
  •  новое название должности;
  • основание для переименования, например, реквизиты приказа об изменении названия должности.

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