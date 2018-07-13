Если компания применяет унифицированную форму № Т-2, то в ней нет раздела «Переименование должностей».

Подобную информацию внесите в раздел III, где отражают сведения о приеме и дальнейших передвижениях сотрудника. Если компания использует свою форму личной карточки, то внести сведения можно в аналогичный раздел либо предусмотреть для переименования особый блок. Укажите следующие сведения в карточке:

дату, с которой должность переименована;

новое название должности;

основание для переименования, например, реквизиты приказа об изменении названия должности.

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