График отпусков обязателен и для учреждения, и для сотрудников (ч. 2 ст. 123 ТК). Но работодатель не может отказать в досрочном отпуске:

работнику с ребенком-инвалидом до 18 лет;

почетному донору;

ветерану боевых действий;

супругу или супруге военнослужащего одновременно с отпуском военнослужащих;

работнице, которая просит предоставить отпуск непосредственно перед декретом или сразу после отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК);

мужу беременной женщины в период ее декретного отпуска;

несовершеннолетнему;

совместителю, если он хочет использовать дни вместе с отпуском по основной работе.

Остальные работники могут брать отпуск не по графику, только если руководитель не против. В этом случае нужно проверить: