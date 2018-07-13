График отпусков обязателен и для учреждения, и для сотрудников (ч. 2 ст. 123 ТК). Но работодатель не может отказать в досрочном отпуске:
- работнику с ребенком-инвалидом до 18 лет;
- почетному донору;
- ветерану боевых действий;
- супругу или супруге военнослужащего одновременно с отпуском военнослужащих;
- работнице, которая просит предоставить отпуск непосредственно перед декретом или сразу после отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК);
- мужу беременной женщины в период ее декретного отпуска;
- несовершеннолетнему;
- совместителю, если он хочет использовать дни вместе с отпуском по основной работе.
Остальные работники могут брать отпуск не по графику, только если руководитель не против. В этом случае нужно проверить:
- не пострадает ли учреждение от внепланового отсутствия работника;
- заработал ли сотрудник право на отпуск в текущем рабочем году (ч. 2 ст. 122 ТК);
- не нарушит ли учреждение срок выплаты отпускных — за три календарных дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК);
- будет ли у работника в текущем году хотя бы одна часть отпуска продолжительностью не меньше 14 календарных дней (ч. 1 ст. 125 ТК).