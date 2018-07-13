3313 июля 2018

Как быть, если сотрудник просит уволить его сегодня же или на следующий день? Всегда ли работодатель может требовать двухнедельной отработки?

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отвечает:

О своем намерении уволиться сотрудник должен сообщить работодателю как минимум за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК). Исключения предусмотрены для работников, которые решили уволиться:

  • в связи с выходом на пенсию или началом обучения (ч. 3 ст. 80 ТК);
  • из-за того, что работодатель нарушил нормы трудового права (ч. 4 ст. 80 ТК);
  • в период испытательного срока (ч. 4 ст. 71 ТК). В этом случае срок предупреждения не две недели, а три дня.

Если сотрудник увольняется при других обстоятельствах, руководитель вправе требовать отработки в течение двух недель. Например, вы можете не соглашаться на досрочное увольнение в ситуации, когда сотрудник нашел другую работу и его будущий руководитель просит приступить к ней как можно скорее. Такие доводы, как переезд и необходимость ухаживать за больным членом семьи, работодатель тоже может расценить как недостаточные.

Правильно определите дату увольнения. Отсчитайте 14 календарных дней, включите в них выходные и праздники. Срок предупреждения нельзя продлить. Исключение — случай, когда работник решил отозвать заявление и подать его позже. Если в течение двух недель после подачи заявления работник заболеет, уйдет в отпуск или будет отсутствовать по другой причине, срок предупреждения не продлевайте.

Последний день двухнедельного срока может выпасть на выходной или праздник. Тогда оформите увольнение в ближайший следующий рабочий день (ч. 4 ст. 14 ТК, письмо Роструда от 18.06.2012 № 863-6-1).

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