Учреждение обязано выплатить пособие по временной нетрудоспособности бывшему работнику, у которого заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней с момента увольнения (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Не имеет значения, сколько длился период временной нетрудоспособности: четыре дня или несколько месяцев. Но есть ограничение. Если у сотрудника длительное заболевание и ему открыли новый первичный больничный за пределами 30 дней, то такой листок не оплачивайте.

Обратиться за пособием бывший работник вправе в течение шести месяцев с даты, когда врач закрыл больничный лист. Чтобы назначить выплату, нужны оригинал листка нетрудоспособности и копия трудовой книжки. Копию сверьте с оригиналом. Так вы убедитесь, что бывший работник не трудоустроился снова. Копию трудовой книжки сохраните, чтобы подтвердить правомерность выплаты.

Пособие бывшему работнику всегда равно 60 процентам его среднего заработка (п. 2 ст. 7 Закона № 255-ФЗ). В остальном соблюдайте обычный порядок расчета. Первые три дня болезни оплатите за счет учреждения.

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Изменились правила оформления больничных

Не оплачивайте больничный лист, если: