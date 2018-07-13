Инструкцию № 157н адаптировали под указания по порядку применения бюджетной классификации и федеральные стандарты, которые действуют с этого года. Дополнили порядок организации бухучета. Уточнили перечень документов, обязательных при формировании учетной политики (п. 6, 14 Инструкции № 157н).

Большой блок поправок внесли в счета учета основных средств. Исключили понятие лизинга и счета по учету предметов лизинга. Вместо них ввели счета концессии. План счетов дополнили счетами по учету арендованного имущества: 111 40 «Права пользования нефинансовыми активами», 104 40 «Амортизация прав пользования активами» с детализацией по видам имущества. На них нужно учитывать объекты операционной аренды. Добавлен счет 114 40 «Обесценение нефинансовых активов». Счета расчетов привели в соответствие с Указаниями № 65н.

В Инструкции № 157н разъяснено, как отражать земельные участки, если нет данных о кадастровой стоимости. Их следует принимать к учету по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка, граничащего с объектом учета. Если такую стоимость определить невозможно, то в условной оценке: 1 кв. м — 1 руб.