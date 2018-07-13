Путевой лист не является первичным документом, утвержденным в приказе Минфина № 52н. А учетная политика регулирует вопросы организации учета. Следовательно, документы, не имеющие отношения к организации учета, не следует отражать в учетной политике (ст. 8 Закона № 402-ФЗ). В ней можно установить формы первичных документов только для тех случаев, когда для какой-либо хозяйственной операции нет предписанной унифицированной формы (п. 6 Инструкции № 157н).

Если речь идет о применении путевого листа как документа, подтверждающего право водителя использовать автотранспорт учреждения, то этот любой путевой лист, который учреждение выдает водителю, должен удовлетворять Требованиям № 152 (см. таблицу).

Таблица. Обязательные реквизиты путевого листа

Обязательные реквизиты Примечания Наименование и номер путевого листа Но номер необходимо указать в соответствии с принятой системой нумерации. Нумерация путевых листов осуществляется в хронологическом порядке и, как правило, в начале каждого года начинается заново Сведения о сроке действия путевого листа Сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число, месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован. Если путевой лист оформляют более чем на один день, указывают даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства включают: наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, номер телефона, основной государственный регистрационный номер юридического лица Сведения о транспортном средстве Сведения включают:

- тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус) и модель. Если грузовой автомобиль используется с автомобильным прицепом, автомобильным полуприцепом, кроме того — модель автомобильного прицепа, автомобильного полуприцепа;

- государственный регистрационный знак легкового автомобиля, грузового автомобиля, грузового прицепа;

- показания одометра (полные километры пробега) при выезде транспортного средства из гаража и его заезде в гараж;

- дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного средства с места постоянной стоянки и его заезда на стоянку;

- дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства (если обязательность его проведения предусмотрена законодательством РФ) Сведения о водителе В сведения о водителе включают: фамилию, имя, отчество водителя. А также дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя

Если при проверке учреждению предъявят претензию о том, что якобы, путевые листы составлены не по форме, в акте возражений следует указать:

«Согласно Методическим указаниям № 52н (приложение № 5 к приказу Минфина от 30.03.2015 № 52н) путевые листы не включены в состав унифицированных первичных документов для организаций государственного сектора. Поэтому проверка применяемых учреждением форм путевых листов выходит за рамки предмета контрольно-ревизионного мероприятия. Также обращаем внимание, что учреждением выполнены все требования к составу показателей путевых листов, установленные приказом Минтранса от 18.09.2008 № 152. Нарушение отсутствует».