5713 июля 2018

Можно ли при заполнении путевого листа не указывать адреса, которые посещал автомобиль?

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отвечает:

Если речь идет о применении путевого листа как первичного учетного документа, адреса можно не указывать. А если как документа, подтверждающего право водителя использовать автотранспорт учреждения, то в перечне обязательных реквизитов путевого листа не указаны сведения о маршруте следования транспортного средства.

Если при проверке учреждению предъявят претензию о том, что в путевых листах не указан маршрут следования транспортного средства, в акте возражений следует указать:

«Согласно Методическим указаниям № 52н (приложение № 5 к Приказу Минфина от 30.03.2015 № 52н) путевые листы не включены в состав унифицированных первичных документов для организаций государственного сектора. Поэтому на путевые листы не распространяется требование п. 8 Инструкции № 157н об обязательном заполнении всех реквизитов первичного документа. Также обращаем внимание, что приказом Минтранса от 18.09.2008 N 152 маршрут следования не включен в перечень обязательных реквизитов путевого листа. Нарушение отсутствует».

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