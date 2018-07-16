Порядок документального оформления зависит от того, каким образом по номам учетной политики ведется аналитический учет моторного топлива.

Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе материально ответственных лиц или мест хранения (п. 119 Инструкции № 157н). Если учетной политикой учреждения установлен подход к аналитическому учету моторного топлива: по водителям (МОЛ) и по транспортным единицам (место хранения), то передачу остатка топлива, которое хранилось в баке ликвидируемой единицы транспорта, на другую единицу, следует оформить накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102) или требованием-накладной (ф. 0504204).

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Если учетной политикой не установлен порядок ведения учета моторного топлива по транспортным единицам, то порядок документального оформления в описанной ситуации будет зависеть от того, за каким материально-ответственным лицом числится та транспортная единица, в которую переливают топливо. Если за тем же самым МОЛ, за которым числилась ликвидируемая единица, то никакого дополнительного отражения в учете не требуется. Если МОЛ меняется — необходимо оформить накладную на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102) или требование-накладную (ф. 0504204).

Если учетной политикой учреждения не регламентирован порядок ведения аналитического учета моторного топлива, необходимо внести изменения в учетную политику. Отсутствие в учетной политике конкретного указания по тем вопросам, по которым инструкции дают возможность выбирать варианты организации учета, является нарушениям требований пункта 4 статьи 8 Закона № 402-ФЗ.

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