Чтобы применять путевые листы как основание для составления акта о списании (ф. 0504230), в учреждении должны использоваться путевые листы, содержащие данные о расходе моторного топлива. Следовательно, надо установить такую форму путевого листа, которая содержит графы для фактического расхода топлива.

Если учетной политикой учреждения будет установлен порядок, согласно которому расходование топлива за счет учреждения допустимо только в пределах норм, то:

нормы должны быть также установлены учреждением;

методика расчета нормативного расхода топлива или ссылка на готовую методику должна быть установлена учреждением;

путевые листы должны содержать исходную информацию для расчета нормативного расхода моторного топлива согласно принятой учреждением методике;

водители должны быть под роспись ознакомлены с нормами и методикой расчета, как первоначально при приеме на работу, так и при каждом изменении.

Важная статья:

Про новые путевые листы и расходы на бензин

Если по методике будет предусмотрено списание моторного топлива на прогрев с включенным двигателем, также следует установить:

порядок документального подтверждения простоев со включенным двигателем;

порядок обоснования производственной необходимости простоя с включенным двигателем;

нормы расхода топлива на простой с включенным двигателем.

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