Инспекторы теперь проверяют расходы и вычеты НДС согласно новым требованиям Налогового кодекса (ст. 54.1.). В этих нормах не сказано, что компания обязана осмотрительно выбирать контрагентов.

Главное условие — сделку должен исполнить контрагент, с которым заключили договор, если только он не передал обязательства другой организации на основании закона или договора (п. 2 ст. 54.1 НК). Поэтому заранее убедитесь, что у контрагента есть ресурсы, чтобы выполнить сделку. Ведь самая частая претензия налоговиков на проверке связана с тем, что контрагент не мог выполнить договор. У него нет персонала, основных средств, в том числе оборудования, автотранспорта.

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