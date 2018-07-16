2216 июля 2018

Как проверить, есть ли у контрагента ресурсы?

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отвечает:

Запросите у контрагента письмо. Пусть подтвердит, что располагает ресурсами, чтобы исполнить сделку. Уточните, будет ли он привлекать субподрядчиков, соисполнителей. Сделайте это еще до того, как заключите договор. Попросите бухгалтерскую отчетность. Ее можно получить не только от контрагента, но и в Росстате по запросу компании (Адм. регламент, утв. приказом Росстата от 20.05.2013 № 183.).

Услуга бесплатная. Стоит запросить у контрагента и налоговую отчетность. Но не все компании соглашаются ее передавать. 1 августа 2018 года ФНС раскроет данные о среднесписочной численности работников компаний (приложение к приказу ФНС от 30.05.2018 № ММВ-7-14/361). Так что вы сможете проверить, есть ли у контрагента персонал. Если у контрагента 1—2 работника, то налоговики могут заподозрить, что это однодневка.

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