Увольте сотрудника за кражу телевизора как за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (подп. «г» п. 6 ч. первой ст. 81 ТК РФ). Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор в связи с хищением имущества работников, компании или других лиц (п. 44 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2). Стоимость похищенного влияет на вид ответственности: может быть административная или уголовная (ст. 7.27 КоАП РФ, ст. 158, 159, 160, 164 УК РФ). В зависимости от вида ответственности будет постановление по делу об административном правонарушении или вступивший в силу приговор суда по уголовному делу. На основании одного из этих двух документов компания вправе уволить сотрудника за хищения чужого имущества по месту работы.

Увольнение сотрудника за хищение – это мера дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ). Поэтому уволить работника вы можете не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу приговора суда либо постановления (абз. 3 п. 44 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Важная статья:

В увольнении по заявлению и по соглашению сторон есть пять отличий

Также работодатель вправе привлечь виновного работника к материальной ответственности. Компания взыщет с сотрудника прямой действительный ущерб, то есть стоимость телевизора (ст. 238, 240 ТК РФ). Упущенную выгоду организации сотрудник не оплачивает (ст. 238 ТК РФ).