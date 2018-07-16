Увольте работницу по ее собственному желанию. В трудовом законодательстве нет специального основания для увольнения сотрудницы, супруга которой переводят на работу в другую местность. Поэтому применяйте общий порядок – увольняйте ее на основании заявления по собственному желанию (п. 3 ч. первой ст. 77 ТК РФ). Перевод супруга в другую местность – это уважительная причина увольнения, которая не позволяет продолжать трудовые отношения. Поэтому сотрудница вправе требовать уволить ее без отработки в день, указанный в заявлении (ч. третья ст. 80 ТК РФ).

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Предупредите руководство о новом риске при увольнениях

Проверьте, есть ли у сотрудницы льготы в связи с ее причинами увольнения. Например, если муж – военнослужащий и работает по контракту, а его переводят в другую местность, жена по месту службы супруга получает выходное пособие (п. 1 приказа Минобороны России от 11 июля 2002 г. № 265). Также сотрудница может претендовать на пособие по беременности и родам, если право на отпуск по беременности у нее возникло в течение месяца с момента увольнения из-за перевода мужа (п. 14 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н). Поэтому указывайте в трудовой книжке и приказе об увольнении причину прекращения трудового договора: «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника в связи с переводом мужа на работу в другую местность, статья 77, часть первая, пункт 3 Трудового кодекса Российской Федерации».