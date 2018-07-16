Да, компания вправе уволить сотрудника за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Работой следует считать рабочее место, территорию компании-работодателя либо объекта, где сотрудник должен выполнять свою трудовую функцию по поручению работодателя (подп. «б» п. 6 ч. первой ст. 81 ТК РФ). Компания направила сотрудника в командировку, чтобы он выполнил служебное задание вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). Поэтому вы можете применить к командированному сотруднику дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Подготовьте документы, которые подтвердят опьянение сотрудника. Попросите компанию-партнера составить акт о состоянии командированного работника. Дополнительно можно запросить письменные пояснения ситуации от коллег, которые видели проступок сотрудника. Если вы оформляете командировочное удостоверение, то пусть принимающая сторона в разделе о дате прибытия сотрудника также сделает отметку о состоянии опьянения работника.