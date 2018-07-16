Нет, работодатель не имеет права изменять основание увольнения сотрудника. Во-первых, в день увольнения работник под подпись знакомится с приказом об увольнении, личной карточкой формы № Т-2 и другими документами (ст. 84.1 ТК РФ). Поэтому переделывать документы незаконно.

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Поддельный диплом больше не причина увольнять сотрудника

Во-вторых, для увольнения по любой причине должны быть документы-основания. Письменного заявления об увольнении по собственному желанию у вас нет. А подделывать этот документ противозаконно. Законодательство допускает изменять формулировку увольнения только в одном случае, если суд признает его незаконным (ст. 394 ТК РФ).