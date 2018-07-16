3416 июля 2018

В период отпуска руководителя отдела компания уволила одного из его подчиненных за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Но впоследствии поняли, что не запросили объяснения. Можем ли мы исправить основание увольнения на собственное желание в одностороннем порядке?

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отвечает:

Нет, работодатель не имеет права изменять основание увольнения сотрудника. Во-первых, в день увольнения работник под подпись знакомится с приказом об увольнении, личной карточкой формы № Т-2 и другими документами (ст. 84.1 ТК РФ). Поэтому переделывать документы незаконно.

Во-вторых, для увольнения по любой причине должны быть документы-основания. Письменного заявления об увольнении по собственному желанию у вас нет. А подделывать этот документ противозаконно. Законодательство допускает изменять формулировку увольнения только в одном случае, если суд признает его незаконным (ст. 394 ТК РФ).

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