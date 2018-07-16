2416 июля 2018

Сотрудник систематически опаздывает на работу, срывает проекты и распивает спиртные напитки на рабочем месте. Компания хочет уволить его по нескольким основаниям. Можем ли мы так сделать?

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отвечает:

Нет, так делать нельзя, Трудовой кодекс не предусматривает такое право (ст. 77, 81 ТК РФ). Это подтверждают нормативные акты, которые регулируют порядок ведения трудовых книжек. Причину увольнения в них вносят в единственном, а не во множественном числе (п. 5 постановления Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69). Аналогичную позицию занимают и суды. Они отмечают, что право выбора конкретного основания увольнения принадлежит работодателю (апелляционное определение Астраханского областного суда от 15 апреля 2014 г. № 33–1128/2014).

Чтобы расторгнуть трудовой договор с сотрудником, работодатель должен выбрать одно основание в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом. После этого необходимо начинать процедуру увольнения и готовить документы под конкретное основание увольнения. Даже если компания соберет документы, чтобы расторгнуть договор по нескольким основаниям, суд восстановит сотрудника на работе.

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