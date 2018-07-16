Нет, вы не обязаны при ликвидации компании предлагать работникам вакансии в новом юридическом лице. Даже если тот же учредитель создал другую компанию, она является самостоятельным юридическим лицом и не имеет никакого отношения к ликвидируемой организации в части трудовых отношений.

Учредитель по своему решению может принимать на работу прежних сотрудников, но заключать с ними трудовые договоры на общих основаниях. Например, ликвидируемая компания может предложить отдельным работникам увольнение в порядке перевода в новую организацию (п. 5 ч. первой ст. 77 ТК РФ).

При ликвидации компании работодатель обязан выплатить сотрудникам выходное пособие (ст. 178 ТК РФ). Требований к работодателю, что он должен содействовать в трудоустройстве сотрудников, нет. Это касается, в том числе, и беременных женщин, работников в отпусках по уходу за ребенком и по беременности и родам.