Отчеты о стаже руководителя должны быть в ПФР за все время действия формы СЗВ-М с 2016 года или с первого месяца работы директора в компании, если он пришел позже. Но если в конкретном управлении ПФР просят сдать отчет хотя бы с апреля 2018 года, то так и надо сделать. Также нужно проследить, чтобы сведения соответствовали другому отчету – форме СЗВ-СТАЖ. Если компания впервые показала руководителя в СЗВ-М за апрель, то в годовом отчете о стаже период работы должен быть с этого же месяца, а не с начала года.