3417 июля 2018

В компании идет сокращение штата. Один работник саботирует увольнение и грозит судом. Он отказывается подписать приказ о расторжении трудового договора. Что делать в таком случае? Нужно ли составлять акт?

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отвечает:

Прочтите приказ сотруднику. Затем сделайте на документе запись: «От подписи в приказе отказался. Приказ зачитали работнику вслух», укажите дату и проставьте подпись (с расшифровкой) ответственного лица – работника кадровой службы (ч. вторая ст. 84.1 ТК РФ).

Трудовой кодекс не требует в данной ситуации составлять акт, но рекомендуем это сделать, чтобы себя обезопасить. Надпись на приказе кадровик заверяет только своей подписью. Поэтому работник может заявить, что ничего о приказе не знал и его уволили незаконно. Акт составляют в присутствии свидетелей, которые заверяют его содержание коллегиально. Такой документ будет более надежным доказательством в суде.

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