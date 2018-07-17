4017 июля 2018

Наши сотрудники часто делают ошибки в заявлении об увольнении. Хотим разработать типовой бланк. Что в него нужно включить? Может ли сотрудник печатать заявление на компьютере?

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отвечает:

Трудовой кодекс указывает, что заявление об увольнении должно быть письменным (ч. первая ст. 80 ТК РФ). Иных требований к этому документу закон не устанавливает.

Организация вправе разработать собственную форму заявления. Чтобы работодатель мог оформить увольнение, бланк должен предусматривать поля для следующей информации:

  • кому адресовано заявление;
  • Ф.И.О. и должность работника, который пишет заявление;
  • дата увольнения;
  • подпись работника, ее расшифровка и дата подписания заявления;
  • виза руководителя, который согласовывает дату увольнения с работником.

Закон не запрещает печатать заявление об увольнении на компьютере. Но, чтобы исключить спорные ситуации, подпись работник должен проставить собственноручно.

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