Трудовой кодекс указывает, что заявление об увольнении должно быть письменным (ч. первая ст. 80 ТК РФ). Иных требований к этому документу закон не устанавливает.
Организация вправе разработать собственную форму заявления. Чтобы работодатель мог оформить увольнение, бланк должен предусматривать поля для следующей информации:
- кому адресовано заявление;
- Ф.И.О. и должность работника, который пишет заявление;
- дата увольнения;
- подпись работника, ее расшифровка и дата подписания заявления;
- виза руководителя, который согласовывает дату увольнения с работником.
Закон не запрещает печатать заявление об увольнении на компьютере. Но, чтобы исключить спорные ситуации, подпись работник должен проставить собственноручно.
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