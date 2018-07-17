Составьте акт, что сотрудник получил трудовую книжку, но отказался расписаться в книге учета. Укажите реквизиты этого документа в графе 13 книги. При проверке ГИТ акт подтвердит, что работодатель принял необходимые меры, чтобы получить подпись работника в книге учета.

Форма книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них утверждена Приложением № 3 к постановлению Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69. Она обязательна для работодателей. Сотрудники должны расписываться в ней при увольнении, что получили трудовую книжку. Если подписи в графе 13 отсутствуют, инспектор ГИТ может счесть, что кадровая служба ведет работу с трудовыми книжками с нарушениями, и наложить штраф (ст. 5.27 КоАП РФ).

Акт об отказе расписаться в книге учета составляют в произвольной форме. Уволенному сотруднику предлагают ознакомиться с ним под подпись. Если он отказывается, акт зачитывают вслух и делают отметку: «От ознакомления с актом под подпись Иванов И.И. отказался. Акт зачитали Иванову вслух». Так как в вашей ситуации сотрудник уже уволился, укажите в акте, что ознакомить с ним работника невозможно. Затем заверьте документ подписями составителя и свидетелей – желательно не менее трех работников.

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