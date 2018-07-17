Издайте приказ о передаче права подписи первичных документов в произвольной форме. Типового бланка нет.

Обычно приказ состоит из констатирующей и распорядительной частей. В первой кратко поясняют, для чего издали документ. Например, «в целях оптимизации документооборота», «в целях своевременной приемки товара», но такие пояснения не являются обязательными. В распорядительной части приказа указывают:

Ф.И.О. и должность лица, которое наделяют правом подписи;

перечень документов, которые это лицо сможет подписывать;

срок, на который предоставляют право подписи (при необходимости).

Важная статья:

Подписывайте электронную первичку только одним способом

Приказ должен содержать образец подписи работника, которому предоставляют право подписывать документы. Делегировать это право можно как на группу актов в целом (например, на всю первичную документацию), так и на один вид документа (только на счета-фактуры, накладные и т. п.).

Приказ подписывает руководитель организации. Затем с ним знакомят под подпись всех заинтересованных работников (ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, информация Минфина России № ПЗ-10/2012).

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