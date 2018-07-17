4617 июля 2018

Хотим предоставить заместителю главного бухгалтера право подписи финансовых документов. Как составить приказ на право подписи «первички»? Есть ли типовой бланк?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Издайте приказ о передаче права подписи первичных документов в произвольной форме. Типового бланка нет.

Обычно приказ состоит из констатирующей и распорядительной частей. В первой кратко поясняют, для чего издали документ. Например, «в целях оптимизации документооборота», «в целях своевременной приемки товара», но такие пояснения не являются обязательными. В распорядительной части приказа указывают:

  • Ф.И.О. и должность лица, которое наделяют правом подписи;
  • перечень документов, которые это лицо сможет подписывать;
  • срок, на который предоставляют право подписи (при необходимости).

Приказ должен содержать образец подписи работника, которому предоставляют право подписывать документы. Делегировать это право можно как на группу актов в целом (например, на всю первичную документацию), так и на один вид документа (только на счета-фактуры, накладные и т. п.).

Приказ подписывает руководитель организации. Затем с ним знакомят под подпись всех заинтересованных работников (ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, информация Минфина России № ПЗ-10/2012).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.