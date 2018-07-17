Подготовьте докладную записку на имя генерального директора в произвольной форме. Унифицированная форма отсутствует.

Докладную записку составляют, чтобы побудить руководство принять определенное решение. В вашей ситуации – начать процедуру увольнения сотрудника за прогул или подождать, пока он появится на работе и объяснит причины отсутствия. К реквизитам докладной записки относятся:

Ф.И.О. и должность адресата и составителя;

дата составления;

регистрационный исходящий номер;

заголовок к тексту;

текст;

отметка о наличии приложения (если есть);

подпись составителя (с расшифровкой).

Изложите в докладной записке информацию о периоде времени, в течение которого отсутствует сотрудник. Укажите, какие меры приняли, чтобы его разыскать, и что удалось узнать о причинах отсутствия. Подпишите документ у руководителя структурного подразделения, где трудится сотрудник, и передайте на рассмотрение генеральному директору.

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