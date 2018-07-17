Оформите выписку на бланке организации или обычном листе. Укажите, из какого документа делаете выписку. Отразите дату и регистрационный номер приказа.

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Перенесите в выписку заголовок к тексту приказа и констатирующую часть, если она есть. Затем скопируйте нужный фрагмент приказа и реквизит «Подпись», то есть наименование должности лица, подписавшего приказ, и расшифровку его подписи (инициалы и фамилию). Личные подписи работника и руководителя, подписавшего документ, в выписке приказа воспроизводить не нужно.

Чтобы выписка имела юридическую силу, сделайте заверительную надпись. Она включает слово «Верно», должность лица, заверившего копию, его личную подпись с расшифровкой (инициалы, фамилия). Сделайте отметку, что подлинник документа находится в данной организации. Проставьте дату заверения и печать организации или отдела кадров (абз. 4 п. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 г. № 9779-x, п. 3.26 ГОСТ Р 6.30-2003, утвержденного постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст).