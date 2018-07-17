Само заявление женщина вправе написать в произвольной форме. Однако снизить нормы выработки с сохранением среднего заработка по прежней работе вы обязаны, если сотрудница приложит к заявлению медицинское заключение (ч. первая ст. 254 ТК РФ). В нем должен быть установлен оптимальный для беременной женщины объем выработки.

Важная статья:

Чем опасны конфликты с беременными работницами

Если женщина не представит медицинское заключение, то по соглашению сторон или заявлению работницы можете установить ей неполное рабочее время. В этом случае зарплату выплачивайте пропорционально отработанному времени (ст. 93 ТК РФ).