Да, заполните только первый лист раздела 3, который для персональных данных. Директор — это застрахованное лицо, даже если работает без трудового договора. Второй лист раздела 3 оставьте пустым, раз выплат в пользу руководителя не было.
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