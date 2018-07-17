3917 июля 2018

Заполнять ли раздел 3 расчета по взносам на директора — единственного учредителя? Трудового договора с ним нет, и зарплату он не получает.

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отвечает:

Да, заполните только первый лист раздела 3, который для персональных данных. Директор — это застрахованное лицо, даже если работает без трудового договора. Второй лист раздела 3 оставьте пустым, раз выплат в пользу руководителя не было.

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