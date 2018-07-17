Задача в том, чтобы инвалидам было легче найти работу и реализоваться в выбранной профессии. План содержит комплекс мероприятий, которые позволят повысить и расширить возможности трудоустройства инвалидов. К 2020 году в рамках госпрограммы «Доступная среда» планируют повысить ежегодный показатель доли трудоустроенных инвалидов с 29 процентов до 50, а среди выпускников-инвалидов – с 50 процентов до 90. Чтобы достичь таких показателей, нужно наладить взаимодействие служб занятости и работодателей в части трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места. В том числе обеспечить работой отдельные категории инвалидов: кто впервые встал на учет в учреждения МСЭ и обратился в службу занятости, а также молодых выпускников-инвалидов профессиональных образовательных учреждений. На портале «Работа в России» предполагают создать дополнительные сервисы для работодателей и инвалидов, которые помогут улучшить оказание услуг в сфере занятости. Уже к 2020 году на портале смогут разместить до 250 000 вакансий для этой категории граждан.