Действительно, по данным служб занятости населения работодатели выделяют квоты по узким направлениям, где есть физические нагрузки и, как правило, низкая заработная плата. Для этого важно разработать законопроект, который усовершенствует механизм квотирования рабочих мест для инвалидов и поможет выявлять нарушения работодателей в части несоблюдения квот. По словам Министра труда РФ Максима ТОПИЛИНА, рассматривают вопрос о замене штрафов для организаций, которые не захотели обеспечить выполнение квоты в натуральном виде, компенсационными выплатами. А эти средства направлять в фонд содействия трудоустройству инвалидов.

Таблица. Как рассчитать размер квоты для приема инвалидов (ч. 1 ст. 21 Закона № 181-ФЗ)