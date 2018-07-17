3417 июля 2018

Чтобы формально соблюсти квоту по приему инвалидов, работодатели выделяют под нее непривлекательное рабочее место. Такая квота не требует квалификации или низкооплачиваемая. Понятно, что на такую работу не идут. Как будут стимулировать организации, чтобы они были заинтересованы принимать на работу инвалидов?

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отвечает:

Действительно, по данным служб занятости населения работодатели выделяют квоты по узким направлениям, где есть физические нагрузки и, как правило, низкая заработная плата. Для этого важно разработать законопроект, который усовершенствует механизм квотирования рабочих мест для инвалидов и поможет выявлять нарушения работодателей в части несоблюдения квот. По словам Министра труда РФ Максима ТОПИЛИНА, рассматривают вопрос о замене штрафов для организаций, которые не захотели обеспечить выполнение квоты в натуральном виде, компенсационными выплатами. А эти средства направлять в фонд содействия трудоустройству инвалидов.

Таблица. Как рассчитать размер квоты для приема инвалидов (ч. 1 ст. 21 Закона № 181-ФЗ)

Среднесписочная численность работников, чел.*

Размер квоты, %

Пояснение

От 35 до 100

Не более 3

Размер квоты в конкретном регионе определяется законом субъекта РФ

Более 100

От 2 до 4

* Учитываются только места с допустимыми и оптимальными условиями, подтвержденные результатами спецоценки (ч. 2 ст. 21 Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ).
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