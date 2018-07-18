2518 июля 2018

Вправе ли налоговики не принять раздел 3 расчета по взносам, и если да, то по какой причине?

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отвечает:

Инспекция не примет раздел 3 по двум причинам.

Во-первых, если нарушены контрольные соотношения (письмо ФНС от 13.12.2017 № ГД-4-11/25417). К примеру, выплаты и взносы в строках 210—240 подраздела 3.2.1 меньше нуля.

Вторая причина для отказа — компания некорректно заполнила персональные данные сотрудника (письмо ФНС от 21.12.2017 № ГД-4-11/26010). Например, в фамилии первым символом стоит точка или дефис.

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