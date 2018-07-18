Можно ли обеспечивать инвалидов дистанционной занятостью?

Создать условия для дистанционной занятости инвалидов, безусловно, перспективное направление. Такой опыт есть у ряда субъектов РФ. Например, в Воронежской области создали Единый областной центр трудоустройства и предоставления дистанционного надомного труда. Его цель – информировать инвалидов, которые проживают в этой области, о вакансиях и удаленной работе, консультировать и оказывать помощь в подборе подходящей вакансии, представлять их интересы, переобучать, оказывать психологическую поддержку тем, кто не может трудоустроиться самостоятельно. Также центр создает информационный сайт с дополнительными особенностями.