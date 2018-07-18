2218 июля 2018

Можно ли обеспечивать инвалидов дистанционной занятостью?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Создать условия для дистанционной занятости инвалидов, безусловно, перспективное направление. Такой опыт есть у ряда субъектов РФ. Например, в Воронежской области создали Единый областной центр трудоустройства и предоставления дистанционного надомного труда. Его цель – информировать инвалидов, которые проживают в этой области, о вакансиях и удаленной работе, консультировать и оказывать помощь в подборе подходящей вакансии, представлять их интересы, переобучать, оказывать психологическую поддержку тем, кто не может трудоустроиться самостоятельно. Также центр создает информационный сайт с дополнительными особенностями.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.