Нет, не должны. С 29 июня 2017 года, после того как Минтруд внес поправки в Трудовой кодекс, у работодателя больше нет обязанности устанавливать обеденный перерыв работникам, которые трудятся менее четырех часов в день (ч. первая ст. 108 ТК РФ). До этого работодатель предоставлял сотрудникам перерыв для отдыха и питания независимо от режима рабочего времени.

Если ранее вы предоставляли перерыв на обед всем сотрудникам без исключения, а теперь хотите этот порядок изменить, внесите правки в документы организации. Издайте приказ о внесении изменений в ПВТР. Ознакомьте работников с корректировками под подпись (ст. 22 ТК РФ).

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Когда указали перерывы на обед в трудовых договорах, получите письменное согласие сотрудников и после этого меняйте их (ст. 72 ТК РФ). Изменить трудовые договоры в одностороннем порядке вы можете, если есть организационные или технологические причины (ст. 74 ТК РФ). Если в трудовом договоре указали условие о времени и продолжительности обеденного перерыва в виде отсылки к ПВТР, то корректируйте только локальный акт.

Сотруднику, которому установили продолжительность ежедневной работы не более четырех часов, можете предоставить перерыв на обед в индивидуальном порядке. Например, установите работнику минимальное время обеда – 30 минут, включите его в рабочее время и оплатите.