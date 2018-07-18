Нет. Работодатель в обязательном порядке предоставляет сотрудникам перерывы для приема пищи и отдыха и в отдельных случаях – перерывы для обогрева, кормления ребенка, технологические перерывы, которые связаны с особенностями производства (ст. 108, 109, 258 ТК РФ). Дополнительные перерывы, например для курения, он вправе предоставлять по собственному усмотрению (ч. первая ст. 109 ТК РФ).

Если решили пойти работникам навстречу и выделить время для курения, зафиксируйте порядок предоставления таких перерывов в документах организации, например в правилах внутреннего трудового распорядка. Когда работодатель не закрепил дополнительные перерывы для отдыха в локальном акте, работники не вправе использовать их самостоятельно.

Чтобы не увеличивать продолжительность рабочего дня, предоставьте перерывы на курение за счет обеденного времени. К примеру, перерыв для питания в организации составляет один час, курильщикам предложите сократить обед до 30 минут, а оставшееся время распределить в течение дня для перекуров в виде дополнительных перерывов, но не более 30 минут в день. Подпишите с работниками соглашение к трудовым договорам (ст. 72 ТК РФ). Организуйте фиксацию каждого перерыва. Например, заведите специальный журнал, где работники будут указывать время начала перекура и его конец, ставить дату и подпись. В таком случае можете привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за нарушение требований локального акта, если застанете его за «перекуром» в неустановленное время (ст. 21, 192 ТК РФ).