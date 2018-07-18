418 июля 2018

Сотрудница, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, вышла на работу в режиме неполного рабочего дня. Должен ли работодатель установить дополнительный перерыв для кормления?

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отвечает:

Да, работодатель должен предоставить дополнительное время для кормления ребенка. Такой перерыв является гарантией работающим женщинам с детьми в возрасте до полутора лет (ст. 258 ТК РФ). Зафиксируйте условие о перерыве в трудовом договоре или ином соглашении с работницей. Если сотрудница работает в режиме неполного рабочего времени менее четырех часов в день, вы можете не устанавливать перерыв для питания и отдыха (ч. первая ст. 108 ТК РФ). Однако не вправе запретить женщине отлучаться с рабочего места, чтобы покормить ребенка. 

Предоставляйте перерыв не реже чем через каждые три часа, длительностью не менее 30 минут. Время для кормления ребенка подлежит оплате в размере среднего заработка (ч. четвертая ст. 258 ТК РФ). По письменному заявлению работницы перерыв для кормления можно присоединить к обеденному времени или суммировать и перенести на начало или конец рабочего дня и соответственно сократить его (ч. третья ст. 258 ТК РФ).

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