1218 июля 2018

Работники обратились с предложением установить «плавающий» перерыв для питания и отдыха. Производственный процесс позволяет это сделать, поэтому руководитель решил удовлетворить просьбу сотрудников. Как это сделать?

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отвечает:

Чтобы ввести «плавающее» время обеда для всех работников организации, внесите правки в ПВТР. Издайте приказ и ознакомьте сотрудников с ним под подпись. Если в организации есть профсоюзная организация, то утверждайте изменения в ПВТР по правилам статьи 372Трудового кодекса. Обеденные перерывы установите не более двух часов и не менее 30 минут, предоставляйте их в течение рабочего дня, а не в начале или конце.

Вместе с ПВТР измените и трудовые договоры, если указали в них время обеденного перерыва. Для этого составьте соглашение к трудовому договору каждого сотрудника (ст. 72 ТК РФ).

Когда «плавающий» обед устанавливаете индивидуально нескольким работникам, достаточно корректировок в трудовой договор, ПВТР менять не нужно. В таком случае сотрудники пишут заявление с просьбой установить им «плавающий» перерыв для питания и отдыха. Если работодатель согласен, он заключает с ними соглашения к трудовым договорам, в которых указывает индивидуальное время отдыха.

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