Работодатель не обязан суммированно предоставлять работникам дополнительные перерывы при работе за компьютером. Но сами технологические перерывы для отдыха от монитора лучше прописать в локальных актах. Чтобы минимизировать негативные воздействия компьютера, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 рекомендует чередовать работу за компьютером и без него. Также предлагает установить работникам дополнительные перерывы 10–15 минут в течение каждого часа, а при ночных сменах продолжительность отдыха увеличить на 30 процентов (п. 1.4, 1.6 приложения № 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Приложение № 7 к санитарным правилам сформулировано в виде предложений и носит рекомендательный характер для работодателей, но безопаснее такие перерывы предоставлять.

Проверьте, содержат ли правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты указание на то, что работникам, которые трудятся за компьютером, установлены дополнительные перерывы. Перерывы при работе за компьютером работодатель включает в рабочее время и оплачивает (ч. первая ст. 109 ТК РФ, письмо Роструда от 11 апреля 2012 г. № ПГ/2181-6-1). Учтите, что во время отдыха от ПК сотрудника нельзя нагружать другой работой (письмо Минтруда России от 14 июня 2017 г. № 14-2/ООГ-4765).

Работодатель должен организовать рабочее место сотрудника, который работает за компьютером, с учетом требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118). За несоблюдение санитарных правил работодателя в случае проверки могут привлечь к административной ответственности (ст. 5.27, 6.3 КоАП РФ).