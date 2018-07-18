1618 июля 2018

Работники просят разбить обеденный перерыв на несколько частей, так как они не используют это время полностью, сейчас такой перерыв составляет один час. Имеет ли право работодатель пойти навстречу работникам и время обеда предоставлять иначе?

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отвечает:

Трудовой кодекс не запрещает устанавливать работнику несколько обеденных перерывов. Главное – соблюдайте требования статьи 108 Трудового кодекса:

  • убедитесь, что каждый перерыв на обед не менее 30 минут;
  • не устанавливайте перерыв в конце или начале рабочего дня;
  •  зафиксируйте время каждой части обеденного перерыва в локальном акте или трудовом договоре работника.

Например, установите работникам перерыв на обед 45 минут, а 15 минут предоставьте в виде дополнительного перерыва для отдыха. Также можете установить два перерыва на обед по 30 минут каждый. Перерывы на обед в рабочее время не включайте и не оплачивайте (ч. первая ст. 108 ТК РФ). Вопрос об учете и оплате дополнительных перерывов для отдыха определите самостоятельно в правилах внутреннего трудового распорядка или трудовом договоре с работниками.

Когда с просьбой разделить обеденный перерыв обратился не весь коллектив, а несколько сотрудников, не вносите изменения в локальный акт. Работники должны написать заявление с просьбой разделить обеденный перерыв. Если устраивает порядок, который предложили сотрудники, составьте соглашение к трудовому договору, где укажите, какие перерывы устанавливаете.

Когда меняете режим отдыха во всей организации, то внесите изменения в ПВТР. Издайте приказ об изменении локального акта и ознакомьте с ним работников, если не прописали в трудовых договорах время обеда. Если корректировка режима отдыха в локальном акте затронет условия трудовых договоров, внесите в них правки по правилам статьи 72Трудового кодекса.

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