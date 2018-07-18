Трудовой кодекс не запрещает устанавливать работнику несколько обеденных перерывов. Главное – соблюдайте требования статьи 108 Трудового кодекса:

убедитесь, что каждый перерыв на обед не менее 30 минут;

не устанавливайте перерыв в конце или начале рабочего дня;

зафиксируйте время каждой части обеденного перерыва в локальном акте или трудовом договоре работника.

Например, установите работникам перерыв на обед 45 минут, а 15 минут предоставьте в виде дополнительного перерыва для отдыха. Также можете установить два перерыва на обед по 30 минут каждый. Перерывы на обед в рабочее время не включайте и не оплачивайте (ч. первая ст. 108 ТК РФ). Вопрос об учете и оплате дополнительных перерывов для отдыха определите самостоятельно в правилах внутреннего трудового распорядка или трудовом договоре с работниками.

Когда с просьбой разделить обеденный перерыв обратился не весь коллектив, а несколько сотрудников, не вносите изменения в локальный акт. Работники должны написать заявление с просьбой разделить обеденный перерыв. Если устраивает порядок, который предложили сотрудники, составьте соглашение к трудовому договору, где укажите, какие перерывы устанавливаете.

Когда меняете режим отдыха во всей организации, то внесите изменения в ПВТР. Издайте приказ об изменении локального акта и ознакомьте с ним работников, если не прописали в трудовых договорах время обеда. Если корректировка режима отдыха в локальном акте затронет условия трудовых договоров, внесите в них правки по правилам статьи 72Трудового кодекса.