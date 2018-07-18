Нет, вы не можете отменить технологические перерывы без основания. Работодатель устанавливает специальные перерывы в соответствии с требованиями санитарных правил или отраслевого законодательства, которое регулирует деятельность отдельных категорий работников: летчиков, водителей, пожарных, моряков. Поэтому, если работодатель отменит перерывы по своему желанию, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности (ст. 55 Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 5.27 КоАП РФ).

Чтобы изменить в одностороннем порядке время обеденного перерыва, которое включили в трудовой договор, убедитесь, что есть организационные или технологические причины (ст. 74 ТК РФ). В этом случае предупредите сотрудников за два месяца. Когда изменения вызваны желанием работодателя, чтобы их внести, он должен получить письменное согласие работников по правилам статьи 72 Трудового кодекса.