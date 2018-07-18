218 июля 2018

У нас металлургическое производство. Сотрудникам, которые работают во вредных условиях, установлены два оплачиваемых технологических перерыва. Также в трудовых договорах работников указан перерыв на обед один час, который включен в рабочее время и оплачивается. Работодатель требует, чтобы мы убрали технологические перерывы и уменьшили время обеденного перерыва. Можно ли так сделать?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, вы не можете отменить технологические перерывы без основания. Работодатель устанавливает специальные перерывы в соответствии с требованиями санитарных правил или отраслевого законодательства, которое регулирует деятельность отдельных категорий работников: летчиков, водителей, пожарных, моряков. Поэтому, если работодатель отменит перерывы по своему желанию, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности (ст. 55 Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 5.27 КоАП РФ).

Чтобы изменить в одностороннем порядке время обеденного перерыва, которое включили в трудовой договор, убедитесь, что есть организационные или технологические причины (ст. 74 ТК РФ). В этом случае предупредите сотрудников за два месяца. Когда изменения вызваны желанием работодателя, чтобы их внести, он должен получить письменное согласие работников по правилам статьи 72 Трудового кодекса.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.