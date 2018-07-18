Дополнительное соглашение необходимо оформлять каждый раз, когда сотруднику увеличивают объем работ, то есть когда работник наряду с основными обязанностями по трудовому договору выполняет дополнительные обязанности по одной и той же профессии или должности (ч. вторая ст. 60.2 ТК РФ).

При временном увеличении объема работ сотрудник трудится интенсивнее, за счет чего повышает объем выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ и т. п.), а сам интенсивный труд имеет временный характер.

Чтобы оформить увеличение объема работ, заключите дополнительное соглашение к трудовому договору. В нем укажите содержание, объем, размер дополнительной оплаты за установленное увеличение, а также срок будущей работы (ст. 60.2, 151 ТК РФ).