2218 июля 2018

У делопроизводителя периодически увеличивается объем работ по обработке корреспонденции. Как нам правильно заключить дополнительное соглашение – одно бессрочное или каждый раз новое на определенный период?

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отвечает:

Дополнительное соглашение необходимо оформлять каждый раз, когда сотруднику увеличивают объем работ, то есть когда работник наряду с основными обязанностями по трудовому договору выполняет дополнительные обязанности по одной и той же профессии или должности (ч. вторая ст. 60.2 ТК РФ).

При временном увеличении объема работ сотрудник трудится интенсивнее, за счет чего повышает объем выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ и т. п.), а сам интенсивный труд имеет временный характер.

Чтобы оформить увеличение объема работ, заключите дополнительное соглашение к трудовому договору. В нем укажите содержание, объем, размер дополнительной оплаты за установленное увеличение, а также срок будущей работы (ст. 60.2, 151 ТК РФ).

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