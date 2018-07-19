2119 июля 2018

Мы молодая компания. Сейчас подбираем персонал на открытые вакансии, в частности администратора и курьера. Можем ли мы установить делопроизводителю совмещение сразу по двум должностям?

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отвечает:

Да. Ограничений по количеству должностей, которые может совмещать один и тот же сотрудник, нет (ст. 60.2 ТК РФ). Поэтому сотрудники вправе совмещать больше двух должностей в одной и той же организации.

Исключение составляют случаи, когда действует общий запрет на совмещение должностей. Например, руководитель организации не может совмещать должность главного бухгалтера в кредитной организации (ч. вторая ст. 276 ТК РФ, ст. 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

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