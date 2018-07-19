1619 июля 2018

В отделе два специалиста по сопровождению операций. Один работник уволился. Пока мы будем искать нового специалиста, второй будет выполнять двойной объем работы. Мы не знаем, сколько времени нам понадобится на поиски сотрудника. На какой срок с работником следует заключить дополнительное соглашение?

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отвечает:

Максимального срока совмещения нет (ст. 60.2 ТК РФ). Работник и работодатель могут договориться о любой продолжительности. Срок совмещения укажите конкретной датой или событием: «до выхода на работу основного работника».

Если совмещение устанавливают сотруднику на срочном трудовом договоре, то, чтобы избежать спорной ситуации и признания договора бессрочным, срок совмещения не должен превышать срок договора. Удобнее зафиксировать дату в соглашении о совмещении. Иначе ее придется отслеживать дополнительно, чтобы предупредить сотрудника о прекращении совмещения не позднее чем за три дня до окончания срочного трудового договора (ч. первая ст. 79 ТК РФ).

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