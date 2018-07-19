Максимального срока совмещения нет (ст. 60.2 ТК РФ). Работник и работодатель могут договориться о любой продолжительности. Срок совмещения укажите конкретной датой или событием: «до выхода на работу основного работника».

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Если совмещение устанавливают сотруднику на срочном трудовом договоре, то, чтобы избежать спорной ситуации и признания договора бессрочным, срок совмещения не должен превышать срок договора. Удобнее зафиксировать дату в соглашении о совмещении. Иначе ее придется отслеживать дополнительно, чтобы предупредить сотрудника о прекращении совмещения не позднее чем за три дня до окончания срочного трудового договора (ч. первая ст. 79 ТК РФ).